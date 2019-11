Kritik am neuen Budget: „Investieren statt sparen“

Die Aufstockung des Bildungskontos für Berufstätiger (plus zwei Millionen Euro) und fünf Millionen extra für die Schulsanierungen, stehen weiters am roten Wunschzettel. Makor: „Ein Drittel der 830 Pflichtschulen im Land ist ein Sanierungsfall.“ Auf ein desaströses Niveau sei die Wohnbauförderung gesunken. Dabei könnten hier und in anderen Bereichen Investitionen die Wirtschaft stärken, sind die SPÖ-Sprecher überzeugt. Neben der Senkung der zu hohen Gemeindetransferzahlungen an das Land, fordert Makor die Schaffung eines Budegetdienstes für den Landtag. Durch die Umstellung auf die sogenannte Doppik-Buchung gebe es heuer im Budgetentwurf keine Vergleichszahlen. Makor: „Unverantwortlich und entwürdigend“.

Aus dem Büro von Landesfinanzchef Thomas Stelzer ( ÖVP) wird darauf verwiesen, dass die Finanzdirektion Mitarbeiter bei den Klubklausuren der Parteien für Budgetfragen abstellt. Der Landeshaushalt werde zudem von der Gemeinschaftsregierung, der auch SPÖ und Grüne angehören, dem Landtag vorgelegt.