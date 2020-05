Kopfing: Streit um Pfarrer eskaliert

In der Kirche erklärte Skoblicki, dass ihn der Bischof gebeten habe, in der Pfarre zu bleiben. Minutenlanger Applaus folgte, einige Gläubige weinten Tränen der Rührung.

Journalisten waren während der Messe nicht gerne gesehen. Fotografen wurden behindert oder gar nicht eingelassen, während ein Kameramann der konservativen Onlineplattform "gloria.tv" seine Runden zog, um immer wieder voll besetzte Kirchenbänke zu filmen.



Nicht ganz so friedlich ging es vor dem Fest zu. Mehrmals konnten Handgemenge zwischen Gegnern und Befürwortern nur knapp verhindert werden. Besonders aggressiv seien die Anhänger Skoblickis gewesen, erzählt der Pfarrgemeinderat von Esternberg, Johann Kothbauer: "Die Polarisierung ist extrem. Das ist längst keine Glaubensfrage mehr, sondern eine politische Sache."



Wie gespalten die Menschen in Kopfing sind, war auch nach den beiden Messen spür- und sichtbar. Die Konservativen hielten an ihrem Pfarrer fest, bekannten sich als gläubige Christen und empörten sich über die Aktionsgruppe, die als "Unruhestifter" und "Spalter" verunglimpft wurden.



Es hieß sogar, Skoblicki wäre ein Heiliger, ein segensreicher Apostel, der von den Ungläubigen verjagt werde. Der erzkonservative Journalist Friedrich Engelmann ärgerte sich über Bischof Ludwig Schwarz. "Er hätte herkommen und ein Machtwort sprechen sollen. Doch der Fisch fängt bekanntlich immer am Kopf zu stinken an." Im Lager der Reformer sieht man sich als starke Front gegen den unliebsamen Prediger. Weibold ist zuversichtlich, dass noch eine friedliche Lösung gefunden werden kann, auch wenn er zugibt, dass die Protestaktion extrem war.



Herbert Grömer, Mitglied der Aktionsgruppe, hat sich zum Kirchenaustritt entschlossen: "Den Glauben an Gott bewahre ich mir - den Glauben an seine irdischen Vertreter habe ich verloren."