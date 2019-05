Konzerne testen Flugtaxis in Linz

Linz wird zur europa- und weltweiten Vorzeige- und Entwicklungsstadt für Passagier- und Gütertransporte mit autonomen Lufttaxis. In einem „Letter of Intent“ haben der Rieder Flugzeugbau-Konzern FACC, der in diesem Bereich führende chinesiche Konzern EHang und der Linzer Verkehrsbetreiber Linz AG die Zusammenarbeit und einen möglichst rasch realisierbaren Testbetrieb vereinbart.