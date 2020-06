Kommandant kritisiert Sparbudget

Dem Parlament und der Regierung würde es dafür offensichtlich am nötigen Willen fehlen. "Das Parlament beschließt eine Sicherheitsstrategie und gleich nachher ein Budget, das dieser diametral entgegensteht", wundert er sich über Vorgangsweisen. Eine Milliarde Euro betrage der Investitionsbedarf für die Infrastruktur. Laut neuem Budget stünden bis 2019 dafür aber lediglich 230 Millionen Euro zur Verfügung. "Das ist wie der Versuch, einen aus vielen Wunden blutenden Körper mit Heftpflastern zu stabilisieren", betonte der Militärkommandant.

Für den Schutz kritischer Infrastruktur seien die Milizkräfte derzeit zwar so ausgestattet, dass man sie einsetzen könne, das benötige jedoch Vorlaufzeit. Und es gebe auch "grobe Mängel" etwa bei den Nachtsichtgeräten.

Raffetseder kündigte weiters an, dass ein Teil der oö. Stellungspflichtigen ab Juni in andere Bundesländer zur Tauglichkeitsprüfung geschickt werden müsse. "Die ausverhandelte Verlegung der Stellungstraße von Linz nach Hörsching löst das Problem des Ärztemangels nicht." Von sechs vorgesehenen Medizinern seien nur drei oder vier im Einsatz, zwei würden demnächst in Pension gehen.

"Einen Stellungstourismus wird es nicht geben", widersprach Landeshauptmann Josef Pühringer. 38 Ärzte hätten ihr Interesse angemeldet. "Damit ist auch für 2015 die reibungslose Durchführung der Stellung gewährleistet."