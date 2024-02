Kokainschmuggel von schwangerer Frau: Dealer aus Steyr-Land in Haft

Im Oktober 2023 fuhr eine schwangere Frau mit ihrem Auto von Italien nach Österreich. Bei einer Verkehrskontrolle in Tirol trauten die Beamten ihren Augen nicht: Die Frau hatte mehr als ein Kilogramm Kokain bei sich. Die Ermittlungen ergaben, dass zumindest die Hälfte davon an einen 50-jährigen Serben in Steyr-Land geliefert werden sollte.

Die hochschwangere Tirolerin fungierte als Geld- und Suchtgiftkurierin für einen Hintermann im Ausland und holte sich zuvor mehrere tausend Euro von dem oberösterreichischen Serben ab.