Prozess gegen Bandido: SS-Rune im Gesicht, "Mein Kampf" im Regal

Mittagsmenü mit "Odin-Teller"

Am Mittwoch steht mit dem 40-Jährigen nun der erste "echte" Bandido wegen Vergehen nach dem Waffen- und Verbotsgesetz in Wels vor Gericht. Zwei einschlägige Vorstrafen bringt der Mann, der zuletzt ein Gasthaus in Oberösterreich betrieb, in dem zu Mittag gerne ein "Odin-Teller" gereicht wurde, mit.

Eine stammt aus der Schweiz, wo der Oberösterreicher der präsumtive Chef der „Bandidos“ des Chapters Thun war, wie auch die Plattform "Stoppt die Rechten" berichtet. Mit dem Aufbau des Chapters Thun hätte er also wohl beste Voraussetzungen mitgebracht, ähnliches in Österreich in die Wege zu leiten.