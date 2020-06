„Können auf 800.000 Euro nicht verzichten“

Für die Johannes Kepler Universität (JKU) geht es am Dienstag um 800.000 Euro pro Semester. Vizerektor Herbert Kalb wird an die 26 Mitglieder des Senats appellieren: „Wir können auf dieses Geld nicht verzichten." Die Debatte um die Einführung von autonomen Studiengebühren für Drittstaatsangehörige und Langzeitstudenten gleiche einem Sturm im Wasserglas. „Es geht bloß um eine Reparaturmaßnahme, die der Gesetzgeber versäumt hat", wird Kalb nicht müde zu betonen und übt leise Kritik am Wissenschaftsministerium. „Natürlich müssen wir klare Worte sprechen, wie hier mit den Unis umgegangen wird. Das hilft uns im konkreten Fall aber nicht weiter."

Die Entscheidung des Senats wird mit Spannung erwartet. Internen Prognosen zufolge sollen die Professoren mit 13 Mandaten tendenziell dafür und die Studierenden mit sechs Mandaten dagegen sein. Wie der sechsköpfige Mittelbau der wissenschaftlichen Mitarbeiter und ein Universitätsbediensteter stimmen, liegt völlig im Dunkeln.