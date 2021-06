Klimaschädliches Kokosfett statt Milch im Speiseeis

Immer öfter wird Milch im Speiseeis durch Kokosfett ersetzt. Bei einem Testkauf kamen nur sieben von 18 Produkten ohne Kokosfett aus. Kokosfett sei nicht besser als das in Verruf geratene Palmöl, so der Bauernbund. Es habe eine lange Reise hinter sich, Wälder müssten Plantagen weichen und es wird laut der Zutatenliste kaum auf zertifiziertes Kokosöl aus kontrolliertem Anbau geachtet.

Nach Schätzungen des Bauernbundes schleckt jeder Österreicher durchschnittlich acht Liter Eis pro Jahr. Das meiste davon stammt aus der industriellen Produktion (z. B. in Deutschland rund 85 Prozent), also aus dem Supermarkt. Doch wer denkt beim Griff in die Kühlvitrine an -Emissionen, Tropenwaldabholzung und Bauernmilchpreise?