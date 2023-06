Klima-Protestmarsch in Linz für Tempo 100

„Seit Jahrzehnten höre ich mir heuchlerische Bekenntnisse zum Klimaschutz und leere Versprechungen von wechselnden Kanzlern an. Unsere Regierung hat Österreich in völkerrechtlichen Verträgen zu Klimazielen verpflichtet, aber die Emissionen sinken nicht”, sagt Fritz (61, Unternehmer).

"Zukunft kaputt gemacht"

Für die 18-jährige Louise ist es der erste Straßenprotest: “Ich stehe heute auf der Straße, weil ich keinen anderen Weg mehr sehe, diese Regierung zum Handeln zu bringen. Ist es wirklich so schwer, wenigstens Tempo 100 auf der Autobahn einzuführen? Ich kann nicht länger tatenlos zusehen, wie meine Zukunft kaputt gemacht wird. Wenn ich einmal selbst Kinder bekommen will – in was für eine Welt sollen die hineingeboren werden? Meine Generation verdient eine Zukunft, in der ein gutes Leben möglich ist. Ich will nicht von einer Katastrophe in die andere stolpern."