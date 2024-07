Kleinkind in Oberösterreich stürzte vier Meter aus Fenster ab

Um kurz vor 9 Uhr wurde am heutigen Montag die Polizei im Bezirk Vöcklabruck alarmiert: Ein Kleinkind stürzte vier Meter vom ersten Stock eines Einfamilienhauses ab und landete auf dem Asphalt.

Während des Unfalls war die Mutter mit ihrem Säugling im Haus und der 18 Monate alte Bub dürfte in einem unbeobachteten Moment über eine Couch geklettert und durch das offenstehende Fenster hinabgestürzt sein.

"Mit schweren Verletzungen wurde das Kind in ein Linzer Krankenhaus geflogen und auf der Intensivstation untergebracht", gab die Polizei am Montagabend in einer Aussendung bekannt.