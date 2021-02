Kleine Helferlein im Kampf gegen das Virus

„Die Suche nach einem Präparat, das als Arzneimittel gegen Covid-19 eingesetzt werden kann, ist berechtigt. Abgesehen von der Impfung ist auch die medikamentöse Therapie eine Säule in der Behandlung von bereits Erkrankten“, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum in Linz.