Klassik am Dom abgesagt

Die Konzertreihe Klassik am Dom, die normalerweise im Monat Juli auf dem Platz vor dem Linzer Dom stattfindet, wurde für heuer abgesagt. Grund ist die Entscheidung der Bundesregierung, keine Großveranstaltungen im Sommer zuzulassen Das Management will in den nächsten Tagen bekanntgeben, wie mit den bestellten Karten umgegangen wird.

Häuser das Landes öffnen Mitte Mai

Landeshauptmann Thomas Stelzer will die Kulturinstitute und Häuser des Landes wie die Landesbibliothek, das Landesarchiv und das Stifter-Institut Mitte Mai aufsperren. Für das Landestheater und das Bruckner Orchester gilt bis Ende Juni das Veranstaltungsverbot.