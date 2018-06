Kirschen haben heuer eine höhere Qualität

Um das Produktionsrisiko zu minimieren ist derzeit fast dreiviertel der Anbaufläche bei der Gruppe der Schartner-Premium-Bauern überdacht. „Es gibt zwar immer wieder Menschen, die das als Verschandelung der Landschaft bezeichnen, aber für uns Produzenten ist es ein wesentlicher Schritt.“ Bei den vermehrt auftretenden Wetterkapriolen wolle man so gut wie möglich vorbereitet sein. „Diese Themen kommen zusätzlich zu den gewöhnlichen Risiken dazu.“

Rund 25 bis 30 Betriebe mit Schwerpunkt in der Kirschenproduktion sind derzeit in Oberösterreich angesiedelt. „Dazu gibt es noch einige, die nebenbei etwas mit Kirschen anbieten“, sagt Strebl. Es seien viele Neueinsteiger in den heimischen Betrieben. Vermarktet werden rund 30-50 Prozent dieser Steinfrüchte Ab-Hof. Die andere Teil werde dem Handel zugeliefert und auf Märkten verkauft.

Es gebe vor allem deshalb einen großen Zuwachs an Kirschen, weil mehr angepflanzt wurde. „Die Gesamtanbaufläche in Oberösterreich beträgt derzeit geschätzt zwischen 80 und 100 Hektar.“ Davon liegen alleine rund 50 bis 60 Hektar in der Gemeinde Scharten (Bezirk Eferding). „Bei uns“, sagt Wiesmayr, „gibt es auch ein paar Betriebe, wo man sich die Kirschen selbst pflücken kann.“ Aber rund 90 Prozent werden von den Bauern selbst, unterstützt von professionellen Erntehelfern gepflückt. „Das hat vor allem mit der qualitativen Erhaltung der Bäume zu tun.“ Die Lohnnebenkosten für Arbeitskräfte seien zwar in hierzulande höher als in Deutschland oder in Italien. Aber es zahle sich aus, gute Arbeitskräfte zu engagieren.