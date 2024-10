Neugierige Nasen vor: Kinder, so viel Kultur für alle!

Wirtschaftliche Hintergründe sollen nicht entscheidend für den Kulturgenuss ein. Das stellt die Linzer Sozialreferentin Karin Hörzing, SPÖ, gleich zu Beginn fest: „Unsere Jüngsten sollen möglichst bald und niederschwellig mit Kultur in Verbindung gebracht werden.“ Deswegen sind auch fast alle Angebote kostenlos zu erleben. Und derer gibt es demnächst viele.

Von 9. bis 20. Oktober findet in zahlreichen Linzer Museen, Theatern und Institutionen wieder die Kinderkulturwoche statt. Seit 2013 ist sie ein Fixpunkt im herbstlichen Veranstaltungskalender, sowohl Schulklassen und Kindergärten als auch Familien sind mit dabei. An 12 Tagen gibt es rund 230 Events in der Stadt. Interessierte kommen auch aus dem Einzugsgebiet nach Linz.

Highlights Das Programm ist vielfältig und beinhaltet Workshops, Ausstellungen, Aufführungen, Theater, Tanz, Kino, Lesungen und vieles mehr. Einige Highlights: Die Eröffnung findet am 9. 10., 16.30 Uhr im Theater Maestro statt, die Compagnie ATEM präsentiert mit Schülerinnen und Schülern das Ballett „Die bunten Schuhe“ zur Musik von Anton Bruckner (Anmeldung erforderlich).

© AEc

Präsent ist auch der Zirkus des Wissens, angesiedelt an der Linzer Uni. Dort steht das Stück „Konstitution – eine Frage der Verfassung“ auf dem Programm. Wer sich kreativ beschäftigen will, schaut beim Siebdruckworkshop an der Kunstuni vorbei, bei Mal- und Zeichenworkshops im Wissensturm oder bei Angeboten im Ars Electronica Center. Viele kreative Menschen arbeiten mit 16.000 Besucherinnen und Besucher gab es im Vorjahr, für 2024 wird eine ähnliche Resonanz erwartet. „Es ist unglaublich, welche Schätze an kulturellen Angeboten wir in dieser Stadt haben“, freut sich Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, und: „Dahinter stecken lauter kreative Menschen“. Auch für die Jüngsten ist gesorgt, es gibt Programme, die extra für Kinder ab einem Jahr konzipiert wurden, etwa bei „Spuren“ oder „Geschichten und Klänge“.

Eintritt frei in Museen Der Eintritt in die beteiligten Linzer Museen ist übrigens während der Kinderkulturwoche für alle bis 14 Jahre frei. Was heuer neu ist: Das Programm ist erstmals in verschiedenen Sprachen zu lesen und herunterzuladen, und zwar neben Deutsch und Englisch unter anderem auch in Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Farsi, Rumänisch, Russisch und Türkisch. Das soll den niederschwelligen Zugang für alle erleichtern. Alle Infos zum Programm, Anmeldungen: www.kinderkulturwoche.linz.at

© Getty Images/altmodern/istockphoto

Drei Tage in andere Welten abtauchen Es ist ein rundes Jubiläum, das die Kinder- und Jugendbuchtage heuer begehen. Seit 30 Jahren gibt es diese Veranstaltung, die junge Menschen Freude an Büchern und am Lesen vermitteln will. Drei Tage lang, von 10. bis 12. Oktober, wuselt es wieder in der Linzer Arbeiterkammer. Es gibt etliche Lesungen, Theater, Musik und eine große Buchausstellung, alles bei freiem Eintritt. „Kinder sollen möglichst früh spielerisch den Zugang zum Lesen und zu Büchern bekommen. Wir wissen aus vielen Studien, wie wichtig das ist“, sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger, Grüne. Bei den Lesungen der Autorinnen und Autoren stehen heuer aktuelle und gesellschaftsrelevante Themen im Vordergrund. Die Antirassismus-Trainerinnen und Schwestern Minitta und Melanie Kandlbauer lesen aus „Gute Nachrichten aus aller Welt“, einem Kindersachbuch für mehr Toleranz. In „Schneewittchen pfeift auf Prinzessin“ von Petra Piuk, einem Nicht-Märchen über Selbstliebe und Freundschaft, entscheidet sich die Protagonistin Sara bewusst gegen Schönheitsideale.