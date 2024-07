Kinderklangwolke Linz: Auf der Suche nach den gestohlenen Träumen

Am 8. September, in Oberösterreich der letzte Ferientag, verwandelt sich der Linzer Donaupark bei freiem Eintritt in eine riesige Zirkusmanege. Das Programm heuer lautet "Circus - Circus. Frida & Sven und die gestohlenen Träume" und verspricht natürlich hochkarätige Unterhaltung, darüber hinaus aber auch Vieles mehr.

Susanne Stemmer als kreativer Kopf

Nicht umsonst hat Manfred Forster, der Leiter des Linzer Kindertheaters Kuddelmuddel und Verantwortlicher, ein zweites Mal die international erfolgreiche Fotografin und Kinderbuch-Autorin Susanne Stemmer ins Boot geholt.

Nach der Anfrage musste sie genau sieben Minuten überlegen, "dann rief sie mich zurück und hatte bereits eine passende Geschichte im Kopf", erinnert sich Manfred Forster.