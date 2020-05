Kinderfreuden am Biobauernhof

Der „Hof zu Steinern“ ist 900 Jahre alt und war der Moarhof der Burg Altpernstein in Micheldorf, Bezirk Kirchdorf. Das belegen die hohe Räume, die für so einen alten Bauernhof unüblich sind. Elke (44) und Johann Haslinger (50) haben ihn vor 15 Jahren übernommen und in ein Schmuckstück verwandelt. Es ist ein Nebenerwerbsbetrieb, denn 9,5 Hektar Grünland und 14 Hektar Wald lassen einen Haupterwerb schon längst nicht mehr zu. Johann verdient sein Brot als technischer Angestellter bei der Autozulieferfirma Unitech.