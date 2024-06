Aus Heim ausgebüchst: Kinder (10) zogen eine Spur der Verwüstung

Eine Spur der Verwüstung hinterließen vorerst unbekannte Täter schon am Montag in Oberösterreich. Erstes Ziel der Vandalen: Ein Hydraulikbagger in Niederspaching (Waizenkirchen).

Bei dem abgestellten Bagger nahmen sie aus der Werkzeugkiste unter anderem eine Brechstange raus, die ihnen "gute" Dienste leisten sollte. Denn damit konnten sie die Scheiben der Baggerkabine sowie die drei vorderen Scheinwerfer einschlagen.