Kilo für Kilo in ein neues Leben

Johanna Rathner hat in einem halben Jahr mehr abgenommen als eine durchschnittliche Frau wiegt: 70 Kilogramm. Fast täglich sei eines gepurzelt, berichtet die 59-Jährige. „Es war die Hölle, aber ich hab’s überstanden und lebe jetzt ein neues Leben.“

Im Rollstuhl – einer extrabreiten Spezialanfertigung – kurvt die schwer übergewichtige Frau durch die Gänge des Bezirksaltenheims St. Dionysen/ Traun. Nach intensivem Training, erzählt sie stolz, kann sie schon mit den Krücken einmal rund um das lichtdurchflutete Foyer spazieren. Acht Stufen schafft sie auf der Treppe und ihre Arme trainiert sie an der Haltestange über ihrem Bett. In diesem Schwerlastbett – Eigengewicht: 450 Kilo – hat sie die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens verbracht.

Im Juli 2012 musste die Landwirtin vom Klinikum Wels in ein Pflegeheim. Kein leichtes Unterfangen: Erst hagelte es Absagen von Heimen, dann musste ein Spezialtransporter aus Innsbruck und ein Bergetuch der Feuerwehr her, um die schwer übergewichtige Frau zu transportieren. „Mir ist es miserabel gegangen. Ich hatte so starke Wassereinlagerungen, dass ich bei der geringsten Anstrengung blau angelaufen bin. Überall am Körper war ich offen. Meine Haut war so gespannt, dass sie mir bei einer falschen Berührung aufgeplatzt ist.“

Zusätzlich habe es geschmerzt, dass kein Heim sie haben wollte. Einzig in St. Dionysen stellte man sich der Herausforderung. „Frau Rathner hat sehr intensive Pflege gebraucht – das hat sich niemand zugetraut. Einerseits ist das nachvollziehbar, aber Übergewicht darf kein Ausschlussgrund sein“, betont Heimleiter Martin Badza. Alleine das Spezialbett hat den Sozialhilfeverband Linz-Land laut Pflegedirektorin Gertrude Strigl 20.000 Euro gekostet. „Wir haben eine mündliche Zusage vom Sozialbüro des Landes, dass sie einen Teil der Kosten übernehmen. Wir haben vorfinanziert, weil es dringend war, warten aber noch immer auf das Geld.“