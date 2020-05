Kekse und Enten nun Haupterwerb

Rudolf

hat inbei einem Fleischhauer gelernt. Nachdem er zu Hause immer mehr Arbeit hatte, konzentrierte er sich voll auf den Hof. „Es war immer klar, dass ich den Betrieb übernehme. Das Interesse war von klein auf da.“ Gemeinsam mit Vater(62), der inzwischen in Pension ist, und der Mutter bewirtschaftet er den zirka 30 Hektar großen Hof. Einen Teil der Fläche hat er gepachtet.

Das Geschäft mit den Enten und Gänsen unterliegt einem intensiven Wettbewerb. Denn die osteuropäischen Produzenten bieten sie um die Hälfte an. Hier kann Rudolf Feichtinger preislich nicht mithalten. Ebenso wie seine Mutter beliefert auch er Märkte. In der Geflügelzucht sieht er eine Zukunft, denn bei den Enten beträgt der Versorgungsgrad Österreichs nur drei Prozent. „Das ist sicher eine interessante Schiene.“ Würde er aber von den derzeit 2000 Enten und Gänsen auf 10.000 aufstocken, müsste er zusätzlich in Hallen investieren. „Momentan bin ich zufrieden, wie es rennt.“

Der 28-Jährige ist privat noch nicht vergeben. „Ich bin nicht auf der Suche nach einer Bäuerin, sondern nach einer Frau.“ Es sei keine Bedingung, dass eine Frau die vorgefundenen Strukturen übernehmen müsse. „Das lässt sich auch anders einrichten.“ Diese Flexibilität hat die Feichtingers bisher schon gut durch das Leben getragen.