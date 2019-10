„Keine Landesförderungen für die Burschenschafter“

Bekannte Beispiele solcher Gewaltverbrechen in Oberösterreich seien der rassistische Mord des „ Breivik aus Traun“ (2009, vom Verfassungsschutz als „unpolitischer Nachbarschaftsstreit“ dargestellt), die Neonazi-Mafia „ Objekt 21“ (nach Jahren vergeblicher antifaschistischer Hinweise 2013 endlich verhaftet), die drei großen Schändungen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (2009, 2010 und 2014, alle nicht aufgeklärt), die Anschläge auf die Flüchtlingsheime in Altenfelden und Rosenau am Hengstpass (2016 und 2017, beide nicht aufgeklärt) sowie die Schändung des jüdischen Friedhofs in Linz (2018, nicht aufgeklärt).

Anschlag in Halle

„Noch immer wird der Spitzenplatz Oberösterreichs bei rechtsextremen Delikten schöngeredet“, sagt Eiter. Dabei habe die europäische Polizeibehörde Europol unlängst vor der wachsenden Gefahr des Rechtsterrors gewarnt. Eine Warnung, die durch den Anschlag in Halle an der Saale bestätigt worden sei.