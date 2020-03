Keine Handkommunion, kein Friedensgruß

Wegen des Coronavirus hat der Linzer Bischof Manfed Scheuer einen Erlass für Vorsichtsmaßnahmen herausgegeben. Die Anordnungen sind ab sofort verbindlich, bis nötigenfalls noch weitreichendere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Gottesdienste nur mehr bis zu 100 Personen

Gottesdienste können nur mehr in kleinem Rahmen abgehalten werden, das heisst nicht mehr als 100 Personen in einem Raum. Personen der Corona-Risikogruppe, insbesondere Menschen mit höherem Lebensalter oder Vorerkrankungen, sollen sich besonders schützen.

Aufhebung der Sonntagspflicht

Aus diesem Grund dispensiert der Bischof bis auf Weiteres von der Sonntagspflicht, sollte aufgrund der Maßnahmen eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst nicht möglich oder angeraten sein. Damit wird aus diesem Grund ein Fernbleiben gewissensmäßig gestattet, jedoch zugleich auf das private Gebet im Familienkreis oder die Möglichkeit der in den Medien übertragenen Gottesdienste hingewiesen. So werden im ORF-Radio jeden Sonn- und Feiertag um 10 Uhr katholische Gottesdienste übertragen bzw. erfolgt auch eine tägliche Übertragung einer Messfeier etwa über Radio Maria oder Radio Klassik Stephansdom.

Kein Weihwasser

Die Mund- und Kelchkommunion wird ausgestetzt, ebenso der Friedensgruß. Er soll durch alternative Formen wie Zunicken ersetzt werden. Auf den Gebrauch von Weihwasser soll verzichtet werden.

Begräbnisse, Taufen, Hochzeiten im kleinen Kreis

Begräbnisse können nur in Form einer Trauerfeier im engeren Kreis der Familie staffinden. Der Sterbegottesdienst bzw. das Requiem für die Verstorbenen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Hochzeiten und Taufen im kleinen Kreis sind möglich, wobei auch hier die staatlichen Regelungen (max. 100 Personen) zu beachten sind.

Absage von Veranstaltungen

Abgesagt werden zum Beispiel der Pastoralrat (13./14. März), der Priesterrat (18. März) und die Bischofsvisitation in Wels (22. bis 29. März). Die Katholische Privat-Universität Linz wird mit Mittwoch, 11.3. bis (vorerst) 3. April 2020 den Lehrveranstaltungsbetrieb in der bisherigen Präsenzform einstellen und hat u.a. die Thomasakademie (12.3.) abgesagt.

Grundsätzlich sind bei allen Veranstaltungen in kirchlichen Häusern die staatlichen Vorgaben einzuhalten.