Kein Knall, sondern ein sanfter Niedergang

Man könnte argumentieren, wie das manche machen, das ist kein Problem, da der Arbeitsmarkt die Freigestellten alle aufnimmt. Doch ein Mitarbeiter in der Industrie verdient wesentlich besser als beispielsweise ein Paketzusteller. Die Industrieproduktion mit ihren Exporten trägt wesentlich zum Wohlstand des Landes bei. Die Produktionsverlagerung an günstigere Standorte in Osteuropa, den USA oder in Asien führt hierzulande zu Wachstumsverlusten.

Diese negative Industrie-Entwicklung betrifft nicht nur Oberösterreich, sondern die gesamte EU. Es wird keinen wirtschaftlichen Knall geben, sondern einen sanften Niedergang, eine Wohlstandserosion, die man tagtäglich kaum bemerkt. „Die fetten Jahre sind vorbei“, konstatiert der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler.

Die Frage ist, ob wir, Oberösterreich, Österreich und die EU, die Kraft haben, uns dieser Abwärtsentwicklung entgegenzustellen. Wesentlich mitentscheidend ist, wie sich Deutschland entwickeln wird. Österreich und Europa müssen wirtschaftlich wieder fit werden.