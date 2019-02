Kasperl, der Diplomat: „Ihr seid alle Sieger“

Als nächste kam die Prinzessin Rosmarie-Emily, sie war unheimlich schnell unterwegs und wahrscheinlich war sie die schnellste von uns allen. Dann kam noch die Hexe Zwiderwurz auf dem Besen daher geschlittert, das hat gerade noch gegolten. Aber der Zauberer Spekulato wurde disqualifiziert. Er hatte sich einfach ins Ziel gezaubert. Während wir noch geraten haben, auf welche seiner vier Pfoten der Drache Basti die Ski schnallen würde, ist er schon auf einem Snowboard dahergerauscht! Wir alle waren mehr oder weniger schnell im Ziel und haben gespannt auf die Siegerehrung gewartet. Aber Kasperl hat gesagt „Ihr seid alle Sieger, jeder von euch hat sein Bestes gegeben, jeder hat gemacht, was er am besten kann.“

Gewinnspiel: Wenn Du mitgezählt hast, dann weißt Du wie viele Sieger es gegeben hat. Schicke die richtige Antwort an kasperl@puppentheater.at. Du kannst zwei Freikarten für unser neues Stück „Basti und das neue Drachenwirtshaus“ am Freitag, 1.3.2019 gewinnen. Der Gewinner wird per eMail verständigt. Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel) 4020 Linz, Langgasse 13, Tel. 0664 8973060 www.puppentheater.at

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters