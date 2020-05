Kasernen-Aus: "Schwerer Fehler der Politiker"

Seit Jahren werden in der Freistädter Tilly-Kaserne Berufssoldaten ausgebildet. 365 Männer und Frauen können hier untergebracht werden. Im Gegensatz zu anderen Kasernen ist die notwendige Infrastruktur zu Fuß gut erreichbar. Während etwa Soldaten der Vogler-Kaserne Hörsching 23 Kilometer zum nächsten Übungsplatz fahren müssen, liegt er in Freistadt nur vier Kilometer entfernt. Sporthalle, Hallenbad und Laufbahn sind in zehn Minuten erreichbar. Auf dem Areal der Tilly-Kaserne gibt es, anders als in Hörsching, auch eine Hindernisbahn. Personalvertreter Reinhard Atteneder hat errechnet, dass pro Ausbildungskurs in Hörsching beträchtliche Fahrtkosten zu und von den Ausbildungsstätten sowie ein höherer Fahrzeug- und Personalbedarf berücksichtigt werden müssen. Pro Kurs gingen dort jährlich etwa 7680 Stunden Ausbildungszeit (im Gegenwert von 72.000 Euro Personalkosten) nur mit Busfahrten und Im-Stau-Stehen verloren. Hinzu kommt, dass allein die Kosten für die zusätzliche Anmietung ziviler Busse weitere 60.000 Euro ausmacht.

"Bei einer Ausbildung in Freistadt werden also fast 132.000 Euro gespart", sagt Atteneder. Die Betriebskosten der Tilly-Kaserne liegen bei 185.000 Euro. Atteneder: "Und wegen 53.000 Euro lässt man die Kaserne auf?"