Kampf dem Größenwahn

Siegmund Gruber weilte dieser Tage in Madrid, wo der Plan zu einer tief greifenden Reform der Champions League präsentiert wurde. Wenn der LASK-Präsident darüber spricht, was die Großen und Mächtigen des europäischen Fußballs still und heimlich ausgearbeitet haben, kann er sich in Rage reden. „Da tun sie die ganze Zeit so, als könnten sie nicht bis drei zählen, und legen dann ein fertiges Konzept vor.“

"Das kotzt mich an"

Demnach soll die so genannte Königsklasse künftig in vier Gruppen zu acht Teams ausgespielt werden, mit Auf- und Abstieg. „Das soll ein Klub der Elitären und Reichen werden, die unter sich bleiben möchten“, kritisiert Gruber. Was den LASK-Boss besonders empört: Damit auch am Wochenende Champions League gespielt werden kann, soll die nationale Meisterschaft auf Wochentage verbannt werden. Das gehe zu Lasten der Fans „und kotzt mich an“. Es könne nicht 365 Tage im Jahr Fußball geben, warnt der Unternehmer vor einer Übersättigung des Marktes: „Irgendwann ist das Produkt ausgelutscht.“