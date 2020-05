Kaltenbrunner als Volksheldin gefeiert

Wie eine Volksheldin wurde Gerlinde Kaltenbrunner am Freitagnachmittag in ihrer Heimatgemeinde empfangen. Nicht nur Fans, sondern schlichtweg die ganze Ortsbevölkerung war auf den Beinen, um "ihrer" Gerlinde zuzujubeln. Anlass des hohen Besuchs war das Fest zu ihrer Ehrenbürgerschaft in Spital am Pyhrn. Als erste Frau, die ohne künstlichen Sauerstoff sämtliche Achttausendergipfel der Welt erklommen hat, hat sie sich diese Auszeichnung mehr als verdient, entschied der Gemeinderat einstimmig. Lobenswert sei laut Bürgermeister Ägidius Exenberger aber auch die Tatsache, "dass sie immer hoch hinaus wollte, aber trotzdem am Boden geblieben ist".



Von den vielen Schulterklopfern, Umarmungen und Glückwünschen völlig überwältigt kämpfte die Bergsteigerin mehrmals mit den Tränen. Ehemann und Bergsteigerpartner Ralf Dujmovits wich seiner gerührten Gattin dabei nie von der Seite.