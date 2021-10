Kalliauer tritt als AK-Präsident zurück

Der Welser Johann Kalliauer tritt als Präsident der Arbeiterkammer und des ÖGB Oberösterreich ab. Bei der AK-Volllversammung am 23./24. November soll der Wechsel an der Spitze erfolgen. Als Favorit für die Nachfolge gilt Vizepräsident Andreas Stangl.

Der 68-jährige Kalliauer übernahm das Präsidentenamt 2003 von Hubert Wipplinger. Kalliauer ist seit 1982 in der Arbeiterkammer aktiv, zunächst als sozialdemokratischer Kammerrat, später als Vizepräsident. Der frühere Präsident Firtz Freyschlag hatte Kalliauer nach Ende des Studiums in die Gewerkschaft geholt, Kalliauer wurde 1999 Landessekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten. Er wurde in einer Übergangsphase der Landes-SPÖ am 16. Jänner 2016 zum Parteivorsitzenden gewählt. Am 18. Juni 2016 übergab er ihn an Birgit Gerstorfer.

Politisch war Kalliauer schon in jungen Jahren aktiv. Auf Empfehlung seiner Lehrer wechselte Johann Kalliauer nach nur einem Jahr Hauptschule ins Gymnasium und maturierte 1971. Schon am Gymnasium wurde er zum Schulsprecher gewählt. Nach der Matura studierte Kalliauer an der Linzer Johannes Kepler Unviersität in Linz, sein Jus-Studium schloss er mit dem Doktortitel ab. Er selbst sieht sich damit als Nutznießer jener Bildungsoffensive, mit der der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky höhere Bildung für Kinder aus Arbeiterhaushalten möglich machte. Kalliauer wurde als Sohn eines Eisenbahners und einer Verkäuferin geboren.