Kaineder will Landessprecher der Grünen werden

Gerade erst zum Grünen Vize-Bundessprecher gewählt wird sich der 34-jährige Stefan Kaineder nun auch um das Amt des oberösterreichischen Landessprechers bewerben. Kaineder gab die Kandidatur rechtzeitig vor Ende der Bewerbungsfrist am 1.März am Dienstagabend auf seiner Facebookseite bekannt:.

"Jep, ich kandidiere als Landessprecher!

Unsere Gesellschaft steht vor der größten Herausforderung seit Jahrzehnten.

Wenn wir die Klimakrise in den nächsten 12 Jahren nicht in den Griff bekommen, dann wird's düster.

Und während die schwarz-blaue Regierung uns das Sozialsystem und den Rechtsstaat ramponiert, geht uns die Zeit aus.

Aber wir können den Klimakollaps noch abwenden. Wir müssen nur Handeln, und zwar Jetzt!

Ich bin überzeugt, dass es dafür Grüne braucht.

Grüne die mutig, zuversichtlich und leidenschaftlich für diesen Planeten kämpfen.

Grüne die offen sind für alle Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen.

Also: Fenster aufreißen, frischen Wind herein lassen und mutig voran!

Dabei will ich mithelfen.

An der Spitze der grünen Bewegung in Oberösterreich."

Im Vorfeld hatte der Grüne Sozialsprecher im OÖ Landtag klargemacht, dass er beim Landesparteitag am 6. April keine Kampfabstimmung wolle. Kaineder möchte die Nachfolge der Landessprecherin Maria Buchmayr antreten. Offen bleibt, ob er bei den nächsten Landtagswahlen 2021 auch Spitzenkandidat der Grünen sein wird. Der Grüne Landesrat Rudi Anschober hat seine Entscheidung, ob er wieder zur Wahl antreten wird, noch nicht bekannt gegeben.