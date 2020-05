Justiz stellt Verfahren gegen Polizei nach Demo ein

Der Welser Politrabauke Ludwig Reinthaler nahm am 8. Februar an einem behördlich genehmigten "Spaziergang" der Pegida (Patriotische Europäer gegen eine Islamisierung des Abendlandes) in Linz teil. Allerdings verlief der Marsch anders, als die Organisatoren vorab angekündigt hatten – denn die vereinbarte Route konnte nicht eingehalten werden. Bereits nach wenigen Hundert Metern trafen die 150 Pegida-Spaziergänger auf Hunderte Anhänger des Bündnisses " Linz gegen Rechts", die sich ihnen in den Weg stellten.

Ein Großaufgebot der Polizei konnte verhindern, dass beide Blöcke unmittelbar aufeinanderprallten. Außer einigen Schneebällen und verbalen Beschimpfungen gab es dann keine Zwischenfälle. Nach rund eineinhalb Stunden zogen sich die Pegida-Anhänger freiwillig zurück. Die Gegendemonstranten folgten zwar noch bis zum Hauptbahnhof, dort lösten sich beide Kundgebungen aber friedlich auf.