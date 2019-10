Jugendlicher Obdachloser wird vermisst: Hinweise erbeten

Der 16-jährige, rumänische Staatsbürger Racoltea Marian Ciprian aus Linz ist seit 18. September 2019 abgängig. Der Bursch lebt mit seiner Mutter als Obdachloser in Linz. Weil Nachforschungen der Frau in Rumänien ergebnislos verliefen, wandte sie sich an die Polizei.Die bittet nun um Hinbweise. Der Vermisste ist cirka 150 cm groß, hat braune Augen, dunkelbraune kurze Haare und war mit schwarzer Hose, weißem T-Shirt und blauer Jacke bekleidet. Angaben wo sich der Bursch in Linz zuletzt aufgehalten haben könnte, gibt es nicht

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Racoltea Marian Ciprian bitte an das Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45 3333.