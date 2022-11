Jugendliche überfielen neuerlich Passant in Oberösterreich

Jugendliche, die in Oberösterreich seit Wochen immer wieder Überfälle und Diebstähle verüben, dürften nur schwer zu stoppen sein. Ein Raub in der Nacht auf Sonntag auf einen 31-Jährigen in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) sowie das Aufbrechen einer Selbstbedienungsbox eines Supermarkts, gehen laut APA-Informationen erneut auf das Konto von zwei 13-Jährigen aus der Clique. Die Polizei machte dazu allerdings keine Angaben.

Mann zu Boden gestoßen

Die Burschen knackten gegen Mitternacht die Selbstbedienungsbox, räumten die Lebensmittel aus und aßen dies auf dem Marktplatz. Kurze Zeit später bedrängten sie einen Passanten und forderten von ihm Geld sowie dessen Kreditkarte mit dem dazugehörigen PIN-Code. Als sich der 31-Jährige weigerte, gingen die Jugendlichen auf ihn los und traten auf das am Boden liegende Opfer ein. Als plötzlich das Handy des Mannes läutete, flüchteten sie. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins UKH Linz gebracht. Am Mittwoch informierte die Polizei, dass die Tatverdächtigen ermittelt seien, wollten aber keine näheren Angaben machen.