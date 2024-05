Hochwertig und hochpreisig: Joseph Brot am Linzer Hauptplatz

Dieser Kaffee will unbedingt genossen werden, stammt er doch von coffee collective aus Dänemark und ist ein vollmundig-sanfter Start in den Tag.

Weg vom Kaffee hin zu dem, was Joseph Brot schon im Namen trägt. Hübsch an der Wand aufgereiht stehen sie, die knusprigen Brotlaiber, alle aus Sauerteig, bio und zu 100 Prozent mit Zutaten aus Österreich hergestellt.

Preise im oberen Segment

10 Standorte gibt es mittlerweile in Österreich, die meisten in Wien. Dort gilt Joseph Brot als der Hipster unter den Bäckereien. Auch in Linz ist die Einrichtung warm, doch minimalistisch, die Preise sind im oberen Segment angesiedelt, ein Schokocroissant kostet 3,75 Euro, ein Liter Milch aus Glasflasche 5 Euro. Die Produktpalette geht weiter über das hinaus, was es sonst so beim Bäcker ums Eck gibt.