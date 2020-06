Jetzt ist Senfgurkenzeit

Die gesäuberten und entkernten Hälften wandern in einen Wasserbottich, der rund 20 Meter weiter ums Hauseck transportiert wird. Dort warten schon rund 20 Helferinnen und Helfer mit ihren scharf gewetzten Messern, schneiden die Hälften in kleine Stücke, die dann per Hand in die Gläser gesteckt werden, bereichert um ein Pfefferoni. 15.000 Senfgurken-Gläser werden auf diese Art und Weise hergestellt. „Das ist alles reine Handarbeit, deshalb sind die Senfgurken auch so knackig.“ Von März bis November beschäftigt Derntl fünf Polen, „es gibt keine besseren Arbeitskräfte“. Beim Abfüllen der Gläser helfen Schüler und Studenten. Ihr Einsatz macht es möglich, dass pro Tag 4000 Gläser gefüllt werden können. Die Bauersleute wissen, was sie an den Arbeitskräften haben. Um 14 Uhr bringt ihnen Heide Derntl Kaffee und frisch gebackenen Marillenkuchen.

Derntls Felder liegen im Machland, das bei Donau-hochwasser überschwemmt wird. 2002 hatte er einen Schaden von 90 Prozent, diesmal waren es lediglich 30 Prozent. „Der Machlanddamm ist ein großer Segen.“