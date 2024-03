Jedes Kilo weniger ist wichtig

Im vergangenen November ist das Ergebnis der sogenannten Select-Studie bekannt gegeben worden. Sie ist mit 17.604 Patienten in 41 Ländern über einen Zeitraum von vier Jahren durchgeführt worden. Die Patienten hatten einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 27, sie hatten keinen Diabetes, aber sie mussten Erkrankungen wie einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Gefäßverengung in den Beinen haben. Sie haben Semaglutid in einer höheren Dosis von bis 2,4 Milligramm erhalten, das im Medikament Ozempic bzw. Wegovy enthalten ist.

Es wird von dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk hergestellt und bewirkt eine Gewichtsabnahme, weshalb die Nachfrage enorm ist. Es ist aber primär ein Medikament gegen Diabetes und ist in Österreich verschreibungspflichtig. Novo Nordisk ist mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen 390 Milliarden Euro an den Börsen das teuerste Unternehmen Europas. In den USA werden von der Firma Ely Lilly (Umsatz 24 Mrd. US-Dollar) ebenfalls Semaglutid-Medikamente hergestellt, die aber in Österreich noch nicht erhältlich sind.

Studienergebnis beeindruckt

Clodi zur Studie: „Das Ergebnis ist beeindruckend. Das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen und von Herzinsuffizienz ist um 20 Prozent reduziert worden.“ Das Gewicht der Patienten ist im Schnitt um neun Kilogramm gesunken.

„Man muss dazusagen, dass Übergewicht und Adipositas die Haupttreiber von Herzinsuffizienz, Gefäßerkrankungen, von Diabetes, von kardiovaskulären Erkrankungen und teilweise auch von Krebs sind. Es ist schon sehr, sehr gefährlich, zu viel Kilo mit sich herumzutragen, und das mit dem Satz abzutun, das ist halt so“, betont der Primar.

„Jeder muss das für sich entscheiden, aber zu sagen, das ist halt so, ist sicher nicht okay. Wenn man Übergewicht mit sich herumträgt, ist das ein Risiko. Es gibt auch nicht ein bisschen ein Diabetes, sondern sie ist eine gefährliche Erkrankung. Das ist auch beim Blutdruck so. Man muss das ernst nehmen und man kann dagegen etwas tun.“

Kombinierter Effekt

Die Erklärung für die 20-prozentige Reduktion wird unterschiedlich interpretiert. Die einen sehen die Gewichtsreduktion als Hauptursache, die anderen die Auswirkungen des Medikaments Semaglutids. Clodi: „Meine Meinung ist, es ist sicher ein kombinierter Effekt.“ Clodi verweist auch auf die Studie von Novo Nordisk, wonach es auch zu einer dramatischen Verbesserung der Nierenfunktion kommt. Die Daten seien aber noch nicht publiziert worden.