Je kälter, umso geringer das Tempo

Waren es in den vergangenen Monaten die teilweise außergewöhnlich hohen Temperaturen, die besonders für Ausdauersportler eine Herausforderung darstellten, so sind es nun die Wintermonate, die die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Trainings an kalten Tagen aufkommen lässt. Grundsätzlich halte ich an einem alt bekannten Sprichwort fest: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine falsche Bekleidung.

Die Gefahr von Erkältungen ist beim geübten Läufer meist wesentlich geringer als bei inaktiven Menschen, sofern die wichtigste Spielregeln bei kaltem Wetter berücksichtigt werden. Je kälter die Temperatur, desto geringer die Laufgeschwindigkeit. Wer diesen Rat befolgt, wird sogar das Immunsystem stärken und einer möglichen Erkältung davon laufen. Sollte das Thermometer sich jedoch nahe minus zehn Grad Marke befinden, empfehle ich zu regenerieren statt zu trainieren.

Grundsätzlich empfiehlt es sich in der kalten Jahreszeit, neben einer Sport- Unterwäsche ein zweites, vielleicht auch drittes Shirt anzuziehen, ganz nach dem Zwiebel-Prinzip. Dadurch bleibt die Körperwärme wesentlich länger erhalten. Da jedoch nahezu 40 Prozent der Körpertemperatur über den Kopf verloren geht, sollten sowohl Mütze als auch Handschuhe getragen werden.