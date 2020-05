„Jan will im Sommer auf zwei Füßen in die Schule gehen“

Tirol

Wie berichtet, hatte der ambitionierte Jungsportler ausBruck-Waasen bei einem Skirennen am Hochficht im Jänner einen dramatischen Unfall. Der rechte Unterschenkel musste ihm abgenommen werden, er lag im künstlichen Tiefschlaf und sein Zustand war oft kritisch. Jetzt, nach fast zwei Monaten, konnte er das UKh Linz endlich verlassen. Am Montag trat er seine dreimonatige Reha in Bad Häring,, an. Noch ist er auf Krücken und im Rollstuhl unterwegs, aber bis zum Sommer soll Jan lernen, seinen Alltag mit einerProthese zu bestreiten.

Dabei hilft ihm der Prothetik-Experte Hubert Egger von der FH Linz. Er wird ihm in den nächsten Wochen ein maßgeschneidertes Instrument anpassen. Vorher heißt es aber trainieren, betont der Medizintechniker: „Jan muss in seinem Beinstumpf Muskulatur aufbauen, dann probieren wir ein paar Varianten aus.

Die Maße werden sich mit dem Wachstum ändern und wenn er größer ist, können wir ihm eine richtige High-Tech-Prothese machen.“