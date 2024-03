Die vielfache Wiederholung ungeklärter Vorwürfe stellen Menschen an den Pranger der medialen Öffentlichkeit, die einer Verurteilung gleichkommen. Shitstorms und (un-)soziale Medien verschärfen die Kampagnen. Natürlich wird jeder, der Vorwürfe erhebt, argumentieren, es sei ihm lediglich um Aufklärung gegangen. In der vervielfachten Wirkung wirkt das wie eine Verurteilung, denn an den Betroffenen bleibt immer etwas hängen. Ein Politiker hat das einmal so beschrieben: Man schüttet den Gegner mit Gülle an, um dann mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, der stinkt.

Die heute modern gewordenen Jagdgesellschaften enden in der Sackgasse. Verurteilungen helfen nicht weiter, es braucht fundierte und qualifizierte Beurteilungen, die Lösungen ermöglichen.