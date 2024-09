Jäger rettete Zweijährige aus einer Wehranlage in Oberösterreich

Ein zweijähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in den Schacht einer Wehranlage gefallen und von einem zufällig in der Nähe befindlichen Jäger gerettet worden. Das Kind war mit seiner aus Afghanistan stammenden Familie im Tal der Sieben Mühlen in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) spazieren gegangen. Entlang des markierten Wanderwegs verläuft der Leithenbach, neben dem sich eine Zuleitung für ein nahe gelegenes Kraftwerk befindet.