Integrationsbüro in Hitlers Geburtshaus geplant

Andreas Wallner, der Sprecher von Ministerin Johanna Mikl-Leitner, bestätigt, dass eine Nutzung des Hitler Geburtshauses für das Innenministerium zu folgenden drei Bereichen in Frage kommt: „Eine soziale oder eine caritative Nutzung sowie Weiterbildung wären ganz in unserem Sinne.“ Kurse der Volkshochschule wären demnach für das Innenministerium in Ordnung. Wallner kündigte „in nächster Zeit“ konkrete Gespräche mit der Stadtgemeinde an.

Alle weiteren Schritte müssen zunächst mit der Hausbesitzerin Gerlinde P. abgeklärt werden. Seit die Lebenshilfe vor eineinhalb Jahren mit ihrer Behindertenwerkstätte ausgezogen ist, steht das Haus leer. P. soll monatlich 4700 Euro Miete vom Innenministerium beziehen, das einen unbefristeten Mietvertrag hat.