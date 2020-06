Inspirationen des Weltenwanderers

Beim zu Fuß gehen fällt einem immer etwas auf", sagt Sieböck. „Man kann sich bewusst Zeit nehmen für einen einzigen Gedanken." Man beschäftige sich mit einer Sache länger. Das Büchlein diene zur Entschleunigung im Alltag. Es gehe nicht nur um Erkenntnis, sondern darum die Erkenntnis auch zu leben. Das sei die Motivation gewesen.

Obwohl er so viele Strecken zu Fuß bewältigte, sei er kein Dogmatiker. Er steige auch in ein Auto ein. „Aber ich komme anders an, wenn zu Fuß unterwegs bin. Gleichzeitig brauche ich kein Fitnessstudio, das Leben vereinfacht sich sehr."

Mit Büchern und Vorträgen finanziert sich sich Sieböck seinen Lebensunterhalt. Sein Erstlingswerk „Der Weltenwanderer“ (Tyrolia-Verlag, 24,95 Euro) war mit 40.000 Verkäufen ein Bestseller, nun hat er gleich zwei auf den Markt gebracht. „Lebe.Jetzt!“ (9,95 Euro) und „Was fehlt Dir?“ ( Ecowin, 21,90 Euro). In „Was fehlt Dir?“ haben er und der Energetiker Martin Weber aus Marchtrenk ihre Gedanken aus den Wanderungen der vergangenen vier Jahre niedergelegt. „Ich habe dem Martin das Gehen und den Bezug zur Erde nähergebracht, er mir den Kosmos. Und er hat mein ganzes Bild von Gesundheitsvorsorge über den Haufen geworfen.“ Die beiden waren unter anderem im argentinischen Patagonien unterwegs. Während Siebert 2003 noch Tokio als Ziel vor Augen hatte, waren die beiden ohne konkretes Ziel unterwegs. „Wr haben geschaut, was entsteht.“ Manchmal haben sie auch im Hotel genächtigt. „Es ist offener geworden.“ Vor zehn Tagen war in Kitzbühel die Erstpräsentation, am 15. Oktober treten die beiden abends bei Thalia Linz, Landstraße, auf.

Was macht man, wenn man so viel zu Fuß unterwegs ist? Hat da eine Partnerin überhaupt Platz? „Hier gilt das Gesetz der Anziehung. Das, was ich ausstrahle, kommt zu mir zurück. Wenn ich selbst frei bin, ziehe ich automatisch eine Partnerin an, die auch frei ist. Insofern ist das nicht schwierig.“ Die Glückliche heißt Margit Atzler und wohnt in Wien. Sieböck war zwei Jahre mit ihr unterwegs, sie hat darüber einen Film gedreht mit dem Titel „Im Fluss des Lebens“. Er wird am 17. Oktober in der PlusCity gezeigt und am 20. November in der SPES-Akademie in Schlierbach.