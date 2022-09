So ein Gewusel: Europas größte Insektenfarm entsteht in Wels

In Netzkäfigen summen Tausende schwarze Soldatenfliegen herum, eine Fliegenart, die sonst am Äquator heimisch ist und hier nur unter speziellen Bedingungen überleben kann. Wie es die Natur so will, paaren sich Männchen und Weibchen, zwischen 700 und 1200 Eier werden pro Weibchen abgelegt und anschließend „geerntet“. Die Fliegen selbst sagen an dieser Stelle leise „Servus“, sie sterben rund 30 Minuten nach der Paarung. Aus ihren Körpern stellt „Insektianer“ reines Chitin her, eine Substanz, die in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt wird.