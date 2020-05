Innviertler attackierte Polizist mit Mistgabeln

Ein 44-Jähriger aus Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau, hat am Samstag mit einer Mistgabel nach einem Polizeibeamten geworfen und ihn dabei verletzt. Helmut H. ist für die Polizei kein Unbekannter. „Er ist wegen mehrerer Sachbeschädigungen amtsbekannt“, erklärt Polizeisprecherin Simone Mayr.

H. lebt am landwirtschaftlichen Anwesen seiner Eltern. Gegen 17 Uhr hatte seine Mutter, die 72-jährige Paula H. die Polizei alarmiert, da ihr Sohn im Streit handgreiflich geworden sein soll. Beim Eintreffen der Exekutive zog sich dieser in den ersten Stock des Stalls zurück. Als Antwort auf die Bitte um ein Gespräch flog dem Beamten eine Mistgabel entgegen. Dieser konnte erst ausweichen, die zweite traf ihn jedoch an der Hand um am Knie. Es folgten Holzlatten, ein Lampenschirm und eine Viehwaage. Als ihm die Gegenstände ausgingen, verschanzte sich der Randalierer im Stall.

Die Cobra musste anrücken und den Innviertler unter heftiger Gegenwehr festnehmen. Er wurde ins Spital eingeliefert und ist in psychiatrischer Behandlung. Ihn erwartet eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung, da er einen Beamten im Dienst angegriffen hat.