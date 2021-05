Jazzfest auf dem Bauernhof

„Ich mache, was ich will. Und das, was ich mache, macht mir riesen Spaß. Das lasse ich mir nicht vermiesen“, sagt Paul Zauner auf die erschwerten Bedingungen durch Corona-Auflagen angesprochen. Der Leiter und Initiator des „Inntöne“ Festivals in Diersbach im Bezirk Schärding präsentierte kürzlich das Programm für sein Festival. Auch heuer wieder wird der urige Bauernhof zum Festivalgelände, und zwar von 30. Juli bis 1. August.

Das Festival wird wie im letzten Jahr als Freiluft-Veranstaltung durchgeführt. Auf der Konzertwiese treten Musiker aus aller Welt auf, Bio-Kulinarik und spezielle Angebote für Kinder wie ein Puppentheater, Basteln, Malen, Töpfern und Tanzen machen das Inntöne-Festival zu einem besonderen Sommer-Jazzfest.