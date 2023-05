In Oberösterreich werden 120 Busfahrer gesucht

Nachdem in Oberösterreich das Öffi-Angebot weiter ausgebaut werden soll, benötige man mehr Personal, meinte auch Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) in einer Pressekonferenz. Mit Fahrplanwechsel 2022/23 habe der OÖVV etwa das Busangebot um 800.000 Fahrplankilometer pro Jahr in den Regionen Steyr-, Krems- und Trauntal ausgeweitet. Mit einer Öffi-Offensive im Mühlviertel seien zuletzt 300.000 weitere Kilometer hinzugekommen. Der Verkehrsverbund fühle sich verpflichtet, die Unternehmen bei der Bewältigung der "aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt" zu unterstützen, sagte OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta bei der Kampagnen-Präsentation. Bei den Wiener Linien wurden etwa aufgrund der angespannten Personalsituation Intervalle bei einzelnen Bus- und Straßenbahnlinien verlängert. Das sei in Oberösterreich derzeit nicht nötig.