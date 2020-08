In Engelhartszell legt die Kunst an

„Ich möchte der Nachwelt etwas erhalten“, sagt Josef Schütz, und meint damit ein außergewöhnliches Projekt. Seine Ehefrau Irene und er errichten in der Marktgemeinde Engelhartszell (Bez. Schärding) ein Kunstmuseum. Der Entwurf für den 27 mal 27 Meter großen Kubus stammt von Architekt Thomas Blazek aus Linz. Auf rund 1.200 Quadratmetern in drei Etagen sollen Werke aus der Sammlung Schütz präsentiert werden. Die umfasst rund 600 Werke, überwiegend österreichischer Herkunft, „alles, was Rang und Namen hat“, sagt Schütz. Außerdem könne er auf noch einmal so viele Werke im Eigentum seiner Kunden zurückgreifen. Für Abwechslung ist also gesorgt.