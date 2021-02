In einen Käfig sperren? Niemals!

„Machen Eichhörnchen keinen Winterschlaf?“ hab ich Omama gefragt. „Nein, sie halten eine Winterruhe. Wenn sie hungrig sind, holen sie sich ihre Nahrung. Die haben sie im Herbst vergraben und sollten sie eigentlich ausbuddeln, aber wenn sie bequem sind, kommen sie zum Futterhäuschen.“ Da hatte ich eine Idee. „Und wenn wir das Eichkatzerl zu uns in die Stube holen und füttern? Dann braucht es sich nicht plagen.“

„Das ist aber jetzt nicht dein Ernst“, hat Omama streng gemeint, „dazu müssten wir das kleine Tierchen ja in einen Käfig sperren. Und das geht gar nicht. Alle Tiere lieben ihre Freiheit!“ Freiheit, was ist eigentlich Freiheit? „Na, du stellst Fragen“, hat Omama gesagt, „aber ich versuche es dir ganz kurz zu erklären.“ „Freiheit bedeutet mehr, als nicht eingesperrt zu sein. Freiheit erlaubt dir so zu leben, wie du es dir wünscht, dein Glück so zu suchen, wie du es für richtig hältst, dass du dich bewegen kannst, wie du möchtest und dass du sagen kannst, was du willst.“ Also bedeutet Freiheit auch, dass ich „nein“ sagen kann, wenn mir was nicht passt und „ja“, wenn ich was will? Das finde ich echt gut!