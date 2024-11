In den Wogen der Weltwirtschaft

Kiefel sperrt in Micheldorf zu, 130 verlieren ihre Arbeit. Bei Stiwa und TCG Unitech stehen Lohnkürzungen bzw. Teilzeitarbeit an. Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste.

Viele denken sich, was geht mich das an, wenn wir zwei von drei Euro im Export verdienen? Sie empfinden das als weit weg, was mit ihnen nichts zu tun hat, weil sie es auch nicht beeinflussen können. Doch die Kündigungen und Lohn- und Gehaltskürzungen machen deutlich, dass wir den Wogen des Welthandels und der Weltwirtschaft ausgesetzt sind. Wenn KTM mit einem Exportanteil von 92 Prozent wesentlich weniger Motorräder verkauft, kommt es im Innviertel zu Kündigungen und Kürzungen. Weil die deutsche Autoindustrie kriselt, sind auch die hiesigen Zulieferer in Schwierigkeiten.

Auf diese Entwicklung mit einem Rückzug auf die Festung Österreich zu reagieren, wäre völlig verkehrt und würde die Situation nur verschlimmern. Ganz im Gegenteil, wir müssen unsere Positionen in Europa und der Welt stärken und besser werden. Nur das hilft.