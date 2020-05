In allen Gefängnissen wird jetzt nachgerechnet

In der Justizanstalt Garsten, OÖ, ging ein Vertragsbediensteter irrtümlich davon aus, dass Ilja B. (auch) schon drei Jahre seiner in Österreich kassierten Haftstrafe abgesessen hat und gab das Entlassungsdatum für Juni 2014 ein. Ein Kollege rechnete nach, bestätigte den Termin und ließ noch einen dritten Kollegen ein Auge darauf werfen. Auch diesem kam nichts spanisch vor. Erst das Entlassungsgericht in Eisenstadt bemerkte den Fehler, da war der Räuber aber bereits entlassen und in seiner Heimat über alle Berge.

Die ersten beiden Justizmitarbeiter bekamen eine schriftliche Ermahnung, für den dritten war die Kontrolle nur ein folgenloser "Freundschaftsdienst".

Bei Überschneidungen von Freiheitsstrafen muss künftig der Vollzugsleiter oder der Gefängnischef seinen Sanktus geben. Außerdem wird versucht, menschliche Schwächen mit technischer Hilfe zu überlisten: Im EDV-System zur Entlassung von Strafgefangenen soll eine unüberwindliche Kontrollebene eingezogen werden.

Der Leiter der Vollzugsdirektion, General Peter Prechtl, kann sich an keinen derartigen Fall einer zu frühen Enthaftung erinnern. Dass jemand zu lang in Haft sitzt, kommt hingegen bisweilen vor, wenn eine vom Gericht bewilligte bedingte Entlassung in der Kanzlei hängen bleibt.