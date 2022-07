„Im Supermarkt wird die Moral des Tierwohls abgelegt“

Michaela Langer-Weninger, 43-jährige Bäuerin aus dem Mondseeland, ist Landesrätin für Landwirtschaft, Ernährung, Gemeinden und Feuerwehren.

KURIER: Die Bauern bekommen seit dem 1. Juli 50 Cent für den Liter Milch, das ist eine Erhöhung um 40 Prozent. Reichen die 50 Cent, um die gestiegenen Kosten abzudecken?

Michaela Langer-Weninger: Die Situation ist insgesamt schwierig. Man muss das über das gesamte Jahr sehen. Die Kosten für die Betriebsmittel sind enorm gestiegen, ob das nun Futter- oder Düngemittel sind oder die Energie. Das ist für jeden Betrieb eine sehr große Herausforderung. Auf der anderen Seite steigen die Preise in den Supermärkten nicht so, wie wir das brauchen würden. Oder wie das zum Beispiel die Molkereien brauchen würden. Es wird Richtung Herbst noch stärkere Anpassungen geben müssen. Wir wissen aber auch, dass es dann für die Konsumenten schwierig wird. Wenn man will, dass österreichische Lebensmittel produziert werden, brauchen die Bauern entsprechende Produktpreise und Einkommen, damit sie ihre Aufwendungen decken können. Das von der Bundesregierung beschlossene Vorsorgepaket von 110 Millionen Euro ist ein Teil davon.

Das Lied gerechter Preise für die Bauern wird schon seit Jahrzehnten gesungen. Trotzdem müssen immer mehr Bauern wegen Unwirtschaftlichkeit aufhören, weil die Konsumenten zu den billigen Produkten greifen.

Wir in der Landwirtschaft haben ebenso wie die Arbeitnehmer und der Handel die Intention, dass unsere Aufwendungen abgedeckt werden, denn sonst können wir nicht produzieren. Das ist ein grundsätzliches Recht. Wenn bei den Produkten in den Regalen der Supermärkte alle Gestehungskosten enthalten sind, aber sie sind für den Konsumenten nicht mehr leistbar, dann wird es sozialpolitische Maßnahmen geben müssen. Es kann nicht der Zugang sein, dass die Gestehungskosten der Bauern so reduziert werden, dass der Bauer nicht mehr existieren kann. Und wenn es keine österreichischen Produkte nicht mehr gibt, sind wir auf jene aus dem Ausland angewiesen. Wir haben nun mehrfach gesehen, welche Abhängigkeiten und Probleme sich hier ergeben.

Der Handel argumentiert, österreichische Produkte sind immer verfügbar, hier gibt es keine Lieferprobleme. Wenn man österreichische Produkte will, muss es so sein, dass die Bauern ein Einkommen erwirtschaften können, von dem sie auch leben können.

Bekommen die Bauern in dieser Zeit von achtprozentiger Inflation jene Preise, die sie benötigen?

Es wird einiges an Nachbesserung notwendig sein. Die Energiekosten haben sich teilweise verdoppelt, verdrei- und vervierfacht, das Gleiche gilt für die Dünge- und Futtermittel. Für manche Bauern ist es wirtschaftlicher, das Getreide zu verkaufen als damit Schweine oder Geflügel zu mästen. Sie stellen momentan keine Tiere in den Stall ein. Das bedeutet, dass wir langfristig Lebensmittelproduktion in Österreich verlieren.

Werden wir sie nicht sowieso verlieren? Jetzt werden die Spaltenböden in den Schweineställen verboten, was zur Folge haben wird, dass das Fleisch teurer wird, weil die Aufwendungen höher werden. Die Konsumenten kaufen aber primär das billige Fleisch, sprich das importierte, das aus der Massentierhaltung stammt.

Wer hat diese Richtlinien gewollt?

Tierschutzorganisationen.

Und auch der gesellschaftliche Druck, wenn man sich Leserbriefe oder Berichte der Medien ansieht. Auch im Parlament wurde Druck gemacht. Ich kenne keine Fraktion außer der ÖVP, die im Parlament gesagt hat, wir brauchen auch Vollspaltenböden oder zumindest lange Übergangsfristen und Begleitmaßnahmen, damit Tierhaltung auch in Zukunft möglich ist.

Aber die Vertreter scharfer Richtlinien rufen die Konsumenten nicht auf, das teurere, heimische Fleisch zu kaufen.

Deshalb haben wir Planungssicherheit und lange Übergangszeiten für die Bauern gefordert. Es braucht einen Investitionsschutz. Wir brauchen auch eine marktkonforme Mitentwicklung. Es gibt nun ein begleitendes Forschungsprojekt, wie künftig die Stallhaltung aussehen soll, wenn die Spaltenböden 2040 komplett verboten sind. Alle reden zwar vom Tierwohl, aber im Supermarkt wird die Moral abgegeben und das Billige gekauft. Wir müssen uns immer mit der Marktsituation entwickeln, wir können uns nicht entkoppeln. Die öffentliche Hand leistet ihren Beitrag, in dem sie in den öffentlichen Küchen die Tierwohl-Produkte anbietet. Hier hat die Bundesebene noch viel zu tun, wir in Oberösterreich sind schon sehr weit.