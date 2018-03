Im Kampf mit prämenstruellem Symptom

Liebe Männer, natürlich kenne auch ich sämtliche PMS-Scherze, aber stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten jedes Monat aufs Neue Schmerzen und Selbstzweifel. Dafür sind einerseits Hormonveränderungen verantwortlich, andererseits sogenannte Prostaglandine, körpereigene Schmerzbotenstoffe, die beim Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut ausgeschüttet werden.

In einigen Ländern wie Japan können Frauen deshalb bis zu drei Tage pro Monat von der Arbeit freigestellt werden. Regelmäßiger Krankenstand, Hormone sowie Schmerzmittel stellen den letzten Ausweg dar. Was können wir Frauen uns Gutes tun? Entspannen Sie sich mit Yoga, laufen Sie eine lockere Runde oder machen eine leichte Radtour. Gehen Sie in die Sauna oder nützen Sie zumindest Wärmeflasche, Kirschkernkissen und Co. Trinken Sie Tee – Scharfgarbe, Johanniskraut, Melisse, Kamille oder Fenchel wirken beruhigend und krampflösend.